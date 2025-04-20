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Де Брюйне о том, что «Ман Сити» не предложил ему контракт: «Был небольшой шок. Могу и дальше выступать на этом уровне»

Кевин де Брюйне удивлен, что «Манчестер Сити» не предложил ему новый контракт.

33-летний бельгиец ранее объявил, что покинет «Сити» на правах свободного агента по окончании сезона.

«Был небольшой шок. В течение всего года у меня не было никаких предложений от них.

И вот клуб принял решение. Конечно, я был немного удивлен, но мне пришлось смириться.

Честно говоря, я по-прежнему считаю, что могу выступать на этом уровне. Но понимаю, что клубы должны принимать решения», – сказал полузащитник «горожан» де Брюйне.

Опубликовано: Sports
Источник: Daily Mail
logoКевин де Брюйне
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Бельгии по футболу
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