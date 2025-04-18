Мостовой о «Спартаке»: «Осечки бывают – «Реал» проиграл «Арсеналу» в ЛЧ. Футбол же не наука. Аналитики стали тренировать, а 20 лет не могут высчитать, как остановить Месси и Роналду»

Александр Мостовой считает, что «Спартак» остается в гонке за титул Мир РПЛ.

Сейчас красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков, на 5 баллов отставая от «Краснодара».

«Я еще в начале сезона говорил, что «Спартак» с закрытыми глазами должен быть в тройке. С таким составом и тем, что окружает команду, по-другому быть не может. А после того, как они приобрели несколько футболистов за большие деньги, то, конечно, они должны бороться за чемпионство.

А клуб и борется за золото. Если бы не осечка с «Махачкалой »... Но за это футбол и любят, что такое бывает. Мадридский «Реал» проиграл «Арсеналу» в Лиге чемпионов , никто же не ждал такого?

Футбол же не наука. А люди думают, что, сидя у компьютера, можно что-то высчитать. У нас аналитики стали в футболе тренировать. Что-то там высчитывают, а 20 лет не могут высчитать, как остановить Месси и Роналду.

У «Спартака» сейчас в каждой линии есть важный футболист. Без Маркиньоса, Барко, Мартинса , Бабича нельзя команду представить. Угальде тоже, когда купили, он не забивал, но сейчас и без него нельзя атаку представить. А я один говорил, что надо подождать, и он начнет забивать. И вот он лучший бомбардир РПЛ .

В каждой линии у «Спартака » есть лидеры, способные решать высокие задачи», – сказал экс-игрок красно-белых Мостовой.