Трушечкин о комментаторах с хорошим русским языком: «Минин, Шмельков, Журавель, Шнякин. У Генича это не речь, которую можно переложить на бумагу и наслаждаться как текстом»
Романа Трушечкина не впечатляет речь Константина Генича.
– Чей русский язык вам сейчас нравится слушать во время футбольного репортажа?
– Стаса Минина, Артема Шмелькова, Тимура Журавеля, Димы Шнякина. У Кости Генича это не речь, которую можно переложить на бумагу и наслаждаться как текстом. Но его репортаж просто хорошо звучит.
Ну и плюс Денис Казанский, Рома Гутцайт, Вова Стогниенко.
– Вы назвали почти всех.
– Да, это правда, – сказал комментатор «Матч ТВ».
Трушечкин о вере: «Стало стыдно быть крещеным безбожником – будто изнутри кто-то постучал. Господь повернул и привлек. Понял, что надо исправляться, разливал святую воду в храме на Крещение»
«Крутой комментатор – тот, с кем тебе нормально». Роман Трушечкин – разговор о профессии, русской школе и хейте
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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