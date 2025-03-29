Трушечкин о комментаторах с хорошим русским языком: «Минин, Шмельков, Журавель, Шнякин. У Генича это не речь, которую можно переложить на бумагу и наслаждаться как текстом»

Романа Трушечкина не впечатляет речь Константина Генича.

– Чей русский язык вам сейчас нравится слушать во время футбольного репортажа?

– Стаса Минина, Артема Шмелькова , Тимура Журавеля , Димы Шнякина. У Кости Генича это не речь, которую можно переложить на бумагу и наслаждаться как текстом. Но его репортаж просто хорошо звучит.

Ну и плюс Денис Казанский , Рома Гутцайт, Вова Стогниенко.

– Вы назвали почти всех.

– Да, это правда, – сказал комментатор «Матч ТВ ».

Трушечкин о вере: «Стало стыдно быть крещеным безбожником – будто изнутри кто-то постучал. Господь повернул и привлек. Понял, что надо исправляться, разливал святую воду в храме на Крещение»

«Крутой комментатор – тот, с кем тебе нормально». Роман Трушечкин – разговор о профессии, русской школе и хейте