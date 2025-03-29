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Трушечкин о комментаторах с хорошим русским языком: «Минин, Шмельков, Журавель, Шнякин. У Генича это не речь, которую можно переложить на бумагу и наслаждаться как текстом»

Романа Трушечкина не впечатляет речь Константина Генича.

Чей русский язык вам сейчас нравится слушать во время футбольного репортажа?

– Стаса Минина, Артема Шмелькова, Тимура Журавеля, Димы Шнякина. У Кости Генича это не речь, которую можно переложить на бумагу и наслаждаться как текстом. Но его репортаж просто хорошо звучит.

Ну и плюс Денис Казанский, Рома Гутцайт, Вова Стогниенко.

Вы назвали почти всех.

– Да, это правда, – сказал комментатор «Матч ТВ». 

Трушечкин о вере: «Стало стыдно быть крещеным безбожником – будто изнутри кто-то постучал. Господь повернул и привлек. Понял, что надо исправляться, разливал святую воду в храме на Крещение»

«Крутой комментатор – тот, с кем тебе нормально». Роман Трушечкин – разговор о профессии, русской школе и хейте

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoРоман Трушечкин
logoOkko
logoДенис Казанский
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Шнякин
logoВладимир Стогниенко
logoАртем Шмельков
logoКонстантин Генич
logoТимур Журавель
logoСтанислав Минин
телевидение
logoРоман Гутцайт
logoМатч ТВ
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