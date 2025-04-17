  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Винисиус после вылета из ЛЧ: «Реал» всегда возвращается! До смерти с этой командой! Поздравляю «Арсенал» и желаю удачи 🤝🏿»
15

Винисиус после вылета из ЛЧ: «Реал» всегда возвращается! До смерти с этой командой! Поздравляю «Арсенал» и желаю удачи 🤝🏿»

Винисиус Жуниор опубликовал заявление после вылета «Реала» из Лиги чемпионов.

«Мадрид» проиграл «Арсеналу» оба матча в 1/4 финала Лиги чемпионов – 0:3, 1:2.

«Реал» всегда возвращается!

Спасибо за вашу постоянную поддержку. Мы должны держаться вместе до конца сезона. Мы еще можем завоевать трофеи.

До смерти с этой командой и этим клубом, да здравствует «Мадрид»!

Поздравляю «Арсенал» и желаю удачи 🤝🏿», – написал вингер.

У Винисиуса 1+1 в шести матчах плей-офф ЛЧ в этом сезоне

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Винисиуса Жуниора
logoРеал Мадрид
logoВинисиус Жуниор
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
соцсети
logoСборная Бразилии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Куртуа о вылете «Реала» из ЛЧ: «У «Арсенала» трудно найти слабые места – мы пробовали дальние удары, навесы, но в этом году у нас нет Хоселу. Иногда нужно больше играть как команда, а не по отдельности»
87сегодня, 08:22
Винисиус – лучший бомбардир в истории «Реала» среди бразильцев. Вингер забил 105-й гол за клуб и обошел Роналдо
106вчера, 21:15
«Реал» вылетел из ЛЧ, проиграв «Арсеналу» дома – 1:2! Сака и Мартинелли забили, Куртуа отразил удар Букайо с пенальти, 11-метровый на Мбаппе отменили после ВАР
988вчера, 21:00
Главные новости
Родриго о вылете «Реала» из ЛЧ: «Далеко не то, что мы хотели, но на этом все не заканчивается. Сделаем все возможное, чтобы победить в оставшихся турнирах»
15 минут назад
Ищем пары: соедините Туре с нужным клубом
13 минут назадТесты и игры
Дьяков о Паше Технике: «Слишком много внимания человеку, который пропагандировал далеко не лучший образ жизни. Жалко молодое поколение»
3836 минут назад
«Зенит» и «Фенербахче» на 3 года продлили соглашение о партнерстве. Предполагаются «расширение сфер и направлений совместной работы» и сотрудничество в области маркетинга, бизнеса и медицины
550 минут назад
«Кадыров – очень хороший человек и отличный лидер, понял по рассказам чеченских парней. Все его любят. Я бы очень хотел встретиться». Талаль из «Ахмата» о главе Чечни
12сегодня, 15:12
Контракт ван Дейка рассчитан на 2 года. Защитник «Ливерпуля» продолжит получать около 400 тысяч фунтов в неделю, отступных в соглашении нет (The Athletic)
10сегодня, 15:04
Лига Европы. 1/4 финала. «МЮ» примет «Лион», «Тоттенхэм» в гостях у «Айнтрахта», «Лацио» сыграет с «Буде-Глимт» Хайкина в ответном матче
26сегодня, 14:55
Лига конференций. 1/4 финала. «Челси» примет «Легию», «Бетис» в гостях у «Ягеллонии», «Фиорентина» сыграет с «Целе» в ответном матче 
5сегодня, 14:50
Мбаппе избежал серьезной травмы в матче с «Арсеналом». У форварда «Реала» растяжение связок голеностопа, он будет готов к финалу Кубка Испании (As)
24сегодня, 14:34
Беллингем после вылета «Реала» из ЛЧ: «Простите, мадридисты, мы понимаем, как много для вас значит этот турнир. Спасти этот сезон еще можно, мы вернемся!»
28сегодня, 14:26
Ко всем новостям
Последние новости
Хомуха о бойкоте: «Химки» снимут с чемпионата России, если подобные решения будут приняты. Команда не пройдет аттестацию РФС. Такие разгромы, как 10:1, не красят лигу»
5 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома принимает «Аль-Халидж», «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Фатеха», «Аль-Наср» Роналду сыграет в пятницу
13 минут назадLive
«Манчестер Юнайтед» – «Лион». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
10сегодня, 15:05
Экс-жена Тимощука о деньгах: «В «Шахтере» сначала был контракт на 3000 долларов, потом – на 5, 7, 15. Его счетами я распоряжалась без проблем, возила на тренировку, как ребенка в садик, и забирала, все бытовые моменты были на мне»
9сегодня, 15:04
«Челси» – «Легия». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 15:00
«Райсу нужно выиграть АПЛ, чтобы встать в один ряд с Лэмпардом и де Брюйне. Он игрок мирового класса, но ему нужен чемпионский титул». О’Хара о хавбеке «Арсенала»
27сегодня, 14:55
Колосков о «Химках»: «Ситуация коварная – чем может помочь РПЛ, пока непонятно. Надо думать о решении вопроса, а потом о репутации»
8сегодня, 14:51
Черданцев о «Краснодаре»: «После такого провала в матче с «Зенитом» собраться будет сложно. Теоретически возможно выиграть все оставшиеся матчи»
6сегодня, 14:45
Ерохин о контракте с «Зенитом»: «Еще один сезон минимум хотелось бы провести. О завершении карьеры не думаю»
10сегодня, 14:38
«Саутгейт заложил фундамент сборной Англии. Мнение о нем может измениться в зависимости от того, как себя покажет Тухель». Экс-вратарь «Ливерпуля» Джеймс о тренере
7сегодня, 14:33