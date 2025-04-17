Винисиус после вылета из ЛЧ: «Реал» всегда возвращается! До смерти с этой командой! Поздравляю «Арсенал» и желаю удачи 🤝🏿»
Винисиус Жуниор опубликовал заявление после вылета «Реала» из Лиги чемпионов.
«Мадрид» проиграл «Арсеналу» оба матча в 1/4 финала Лиги чемпионов – 0:3, 1:2.
«Реал» всегда возвращается!
Спасибо за вашу постоянную поддержку. Мы должны держаться вместе до конца сезона. Мы еще можем завоевать трофеи.
До смерти с этой командой и этим клубом, да здравствует «Мадрид»!
Поздравляю «Арсенал» и желаю удачи 🤝🏿», – написал вингер.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Винисиуса Жуниора
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