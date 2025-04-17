Винисиус после вылета из ЛЧ: «Реал» всегда возвращается! До смерти с этой командой! Поздравляю «Арсенал» и желаю удачи 🤝🏿»

Винисиус Жуниор опубликовал заявление после вылета «Реала» из Лиги чемпионов.

«Мадрид» проиграл «Арсеналу» оба матча в 1/4 финала Лиги чемпионов – 0:3, 1:2.

«Реал» всегда возвращается!

Спасибо за вашу постоянную поддержку. Мы должны держаться вместе до конца сезона. Мы еще можем завоевать трофеи.

До смерти с этой командой и этим клубом, да здравствует «Мадрид »!

Поздравляю «Арсенал » и желаю удачи 🤝🏿», – написал вингер.

У Винисиуса 1+1 в шести матчах плей-офф ЛЧ в этом сезоне