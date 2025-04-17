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  • Куртуа о вылете «Реала» из ЛЧ: «У «Арсенала» трудно найти слабые места – мы пробовали дальние удары, навесы, но в этом году у нас нет Хоселу. Иногда нужно больше играть как команда, а не по отдельности»
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Куртуа о вылете «Реала» из ЛЧ: «У «Арсенала» трудно найти слабые места – мы пробовали дальние удары, навесы, но в этом году у нас нет Хоселу. Иногда нужно больше играть как команда, а не по отдельности»

Тибо Куртуа раскритиковал игру «Реала» после вылета из Лиги чемпионов.

В 1/4 финала мадридцы уступили «Арсеналу» (0:3, 1:2).

– Это команда, которая хороша в обороне и в прессинге. Трудно обнаружить их слабые места. Возможно, мы пробовали дальние удары, навесы... Но в этом году у нас нет Хоселу, прирожденного нападающего.

В сезоне будет еще много матчей. Ла Лига, Кубок, клубный чемпионат мира... Нужно довести все до конца. Стоит поблагодарить болельщиков. Атмосфера была великолепна. Надеюсь, что смогу порадовать их в этом сезоне.

Возможно, иногда нужно быть самокритичными и тщательно все анализировать. Я чувствую, что мы команда, но иногда нужно играть больше как команда, а не по отдельности. Если Винисиуса или Килиана [Мбаппе] берут под двойную опеку, это может сработать один раз, но не всегда. Нужно оценить ситуацию критически. И смотреть вперед.

– Идеи Анчелотти все еще доходят до команды?

– Никаких проблем с этим у нас нет. У нас нет никаких сомнений в тренере. Его сообщения доходят, и именно мы должны реализовать их на поле, – сказал голкипер «Реала».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoКилиан Мбаппе
logoКарло Анчелотти
logoАрсенал
logoТибо Куртуа
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
logoХоселу
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