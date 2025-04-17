Винисиус – лучший бомбардир в истории «Реала» среди бразильцев. Вингер забил 105-й гол за клуб и обошел Роналдо
Винисиус стал рекордсменом по числу голов за «Реал» среди бразильских игроков.
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом»(1:2) вингер забил 105-й гол за «Реал» во всех турнирах.
Винисиус стал лучшим бомбардиром в истории «Реала» среди бразильцев, обойдя Роналдо, забившего в составе мадридцев 104 гола.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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