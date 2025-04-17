Винисиус – лучший бомбардир в истории «Реала» среди бразильцев. Вингер забил 105-й гол за клуб и обошел Роналдо

Винисиус стал рекордсменом по числу голов за «Реал» среди бразильских игроков.

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом »(1:2) вингер забил 105-й гол за «Реал » во всех турнирах.

Винисиус стал лучшим бомбардиром в истории «Реала» среди бразильцев, обойдя Роналдо , забившего в составе мадридцев 104 гола.

Подробную статистику Винисиуса можно найти здесь .