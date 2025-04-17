Адиев провел тренировку с дублем «Химок». Игроки основы продолжают бойкот и будут заниматься самостоятельно («РБ Спорт»)
По информации «РБ Спорт», новый главный тренер команды Магомед Адиев на сегодняшнем собрании не смог убедить футболистов прекратить бойкот в знак протеста против невыплаты долгов по зарплате. Игроки подмосковной команды бойкотировали тренировки 15 и 16 апреля – они занимались в тренажерном зале по 10 минут.
Сообщается, что Адиев проводит тренировку с дублем. Игроки основного состава «Химок» проведут занятие без тренерского штаба – команда будет работать на поле самостоятельно.
Также встречу с командой в среду провел бизнесмен, имеющий отношение к «Химкам», но он также не смог убедить футболистов – они ждут погашения долгов по зарплате.
20 апреля «Химки» сыграют с «Зенитом» на выезде в рамках 25-го тура Мир РПЛ.
Дубль «Химок» может сыграть с «Зенитом» – Садыгов допускает. Что там происходит?
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