Только 7 из 42 кроссов «Реала» были успешными в матче с «Арсеналом». «Мадрид» проиграл 1:2

«Реал» неэффективно использовал навесы в домашнем матче с «Арсеналом» (1:2).

В ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов лишь 7 кроссов из 42 в исполнении мадридцев оказались успешными.

«Арсенал » вышел в полуфинал по сумме двух матчей (3:0, 2:1).

«Реал» похоронил себя сам: даже не попытались. Это падение иллюзий