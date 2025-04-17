Только 7 из 42 кроссов «Реала» были успешными в матче с «Арсеналом». «Мадрид» проиграл 1:2
«Реал» неэффективно использовал навесы в домашнем матче с «Арсеналом» (1:2).
В ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов лишь 7 кроссов из 42 в исполнении мадридцев оказались успешными.
«Арсенал» вышел в полуфинал по сумме двух матчей (3:0, 2:1).
«Реал» похоронил себя сам: даже не попытались. Это падение иллюзий
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Athletic
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