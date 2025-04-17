Неймар в слезах покинул поле из-за травмы. Форвард «Сантоса» вновь повредил левое бедро, он пропускал 6 недель
Неймар вновь получил травму левого бедра.
Форвард «Сантоса» был заменен на 34-й минуте матча чемпионата Бразилии с «Атлетико Минейро» (2:0) и покинул поле в слезах – на электрокаре.
Неймар вышел в старте «Сантоса» в лиге впервые после возвращения в клуб. В предыдущей игре он вышел на замену на второй тайм против «Флуминенсе» (0:1), пропустив перед этим 6 недель из-за аналогичного повреждения, полученного в Лиге Паулиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
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