Неймар в слезах покинул поле из-за травмы. Форвард «Сантоса» вновь повредил левое бедро, он пропускал 6 недель

Неймар вновь получил травму левого бедра.

Форвард «Сантоса » был заменен на 34-й минуте матча чемпионата Бразилии с «Атлетико Минейро» (2:0) и покинул поле в слезах – на электрокаре.

Неймар вышел в старте «Сантоса» в лиге впервые после возвращения в клуб. В предыдущей игре он вышел на замену на второй тайм против «Флуминенсе» (0:1), пропустив перед этим 6 недель из-за аналогичного повреждения, полученного в Лиге Паулиста.