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Морган о Тухеле: «Глупо ожидать, что немец будет петь английский гимн, но сказать, что он сделает это, если мы выиграем достаточно матчей и фанаты этого захотят – гениально»

Пирс Морган прокомментировал заявление Томаса Тухеля относительно гимна Англии.

Ранее немецкий тренер, возглавляющий сборную Англии, заявил, что не будет петь гимн в первых матчах: «Он настолько значим, эмоционален и силен, что я должен заслужить это право. Его нельзя петь просто так». 

«Какой блестящий ответ. Глупо ожидать, что немец будет петь английский гимн, но сказать, что он сделает это, если мы выиграем достаточно матчей и фанаты этого захотят, – гениально. Уже очень впечатлен герром Тухелем», – написал телеведущий. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Пирса Моргана
logoСборная Англии по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoПирс Морган
logoТомас Тухель
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