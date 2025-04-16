У «Зенита» 3 победы и ничья после поражения от «Спартака», общий счет – 11:2

«Зенит» не проигрывает четыре матча.

Команда Сергея Семака обыграла «Ростов » (2:0) в FONBET Кубке России.

Ранее петербуржцы победили «Краснодар» (4:1) и «Рубин» (4:0), а также сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1). Последнее поражение – от «Спартака» (1:2) 16 марта.

В следующем матче «Зенит » сыграет с «Химками» – это произойдет 20 апреля.