У «Зенита» 3 победы и ничья после поражения от «Спартака», общий счет – 11:2
«Зенит» не проигрывает четыре матча.
Команда Сергея Семака обыграла «Ростов» (2:0) в FONBET Кубке России.
Ранее петербуржцы победили «Краснодар» (4:1) и «Рубин» (4:0), а также сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1). Последнее поражение – от «Спартака» (1:2) 16 марта.
В следующем матче «Зенит» сыграет с «Химками» – это произойдет 20 апреля.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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