Фанаты «Зенита» освистали Соболева после его гола «Ростову» в Кубке

Фанаты «Зенита» освистали Александра Соболева после гола «Ростову».

Нападающий «Зенита » открыл счет на 57-й минуте ответного полуфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:0, второй тайм).

Болельщики сине-бело-голубых отреагировали на объявление имени автора гола свистом и неодобрительным гулом.

В 3 последних матчах во всех турнирах Соболев отметился 2 голами и ассистом. Подробную статистику форварда, перешедшего в «Зенит» из «Спартака» прошлым летом, можно найти здесь .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.