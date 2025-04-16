Фанаты «Зенита» освистали Соболева после его гола «Ростову» в Кубке
Фанаты «Зенита» освистали Александра Соболева после гола «Ростову».
Нападающий «Зенита» открыл счет на 57-й минуте ответного полуфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:0, второй тайм).
Болельщики сине-бело-голубых отреагировали на объявление имени автора гола свистом и неодобрительным гулом.
В 3 последних матчах во всех турнирах Соболев отметился 2 голами и ассистом. Подробную статистику форварда, перешедшего в «Зенит» из «Спартака» прошлым летом, можно найти здесь.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Ultras Action
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