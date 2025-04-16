Соболев забил «Ростову». У форварда «Зенита» голевые действия в трех матчах подряд
Александр Соболев забил «Ростову».
Нападающий «Зенита» в касание отправил мяч в сетку после передачи Педро дос Сантоса на 57-й минуте матча FONBET Кубка России – 1:0.
28-летний футболист совершил голевое действие в третьем матче подряд. 5 апреля он забил «Локомотиву», 13-го – отдал результативную передачу в игре с «Краснодаром».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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