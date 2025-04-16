Соболев забил «Ростову». У форварда «Зенита» голевые действия в трех матчах подряд

Александр Соболев забил «Ростову».

Нападающий «Зенита » в касание отправил мяч в сетку после передачи Педро дос Сантоса на 57-й минуте матча FONBET Кубка России – 1:0.

28-летний футболист совершил голевое действие в третьем матче подряд. 5 апреля он забил «Локомотиву», 13-го – отдал результативную передачу в игре с «Краснодаром».

Подробно со статистикой Соболева можно ознакомиться здесь .