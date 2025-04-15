Анчелотти об ответном матче с «Арсеналом»: «Реал» должен продемонстрировать разум, страсть и яйца, как говорит Алькарас»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об ответной игре с «Арсеналом».

Мадридский клуб проиграл первый матч 1/4 финала турнира со счетом 0:3. Ответная встреча состоится завтра, 16 апреля.

«Поддержка болельщиков очень помогала нам в последние годы. Очевидно, что она очень важна. Завтра нам нужно показать свою лучшую игру, чтобы попытаться переломить очень сложную ситуацию.

Мы должны продемонстрировать свои разум, страсть и яйца, как говорит Алькарас. Психологически мы в очень хорошей форме. Нам нужно хорошо контролировать игру», – сказал Анчелотти .