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  • Артета об ответном матче с «Реалом»: «Арсенал» должен доминировать. Страха нет, только уважение. Пытаемся начать доминировать в еврокубках»
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Артета об ответном матче с «Реалом»: «Арсенал» должен доминировать. Страха нет, только уважение. Пытаемся начать доминировать в еврокубках»

Микель Артета заявил о желании «Арсенала» доминировать в еврокубках.

«Настрой – победить. Такой же, как и в Лондоне. Мы готовились к тому, чтобы доминировать на разных этапах игры, чтобы были наилучшие шансы на победу. Таков наш настрой, так мы будем играть в среду.

«Реал» попробует перевести игру в такое русло, которое сильно отличается от наших намерений. Мы должны продемонстрировать настрой на победу. Должны быть ​​смелыми, доминировать, быть решительными. Страха у нас нет, только уважение.

Мы пытаемся начать доминировать в еврокубках. Мы должны заслужить право сделать это завтра, на большой сцене. Это отличная возможность», – сказал тренер «Арсенала» перед ответным матчем с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Канониры» выиграли первый матч со счетом 3:0.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sky Sports
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