«ПСЖ» вышел в полуфинал ЛЧ 2-й раз подряд и четырежды за 6 лет

«ПСЖ» вышел в полуфинал Лиги чемпионов в четвертый раз за 6 лет.

«ПСЖ » проиграл «Астон Вилле » во втором четвертьфинальном матче (2:3), но был сильнее по итогам двухматчевого противостояния (первая игра – 3:1).

Парижане вышли в полуфинал Лиги чемпионов второй год подряд.

Кроме того, «ПСЖ» сыграет на этой стадии турнира в четвертый раз за шесть последних розыгрышей. В 2020 году «ПСЖ» дошел до финала.