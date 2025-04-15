«ПСЖ» вышел в полуфинал ЛЧ 2-й раз подряд и четырежды за 6 лет
«ПСЖ» вышел в полуфинал Лиги чемпионов в четвертый раз за 6 лет.
«ПСЖ» проиграл «Астон Вилле» во втором четвертьфинальном матче (2:3), но был сильнее по итогам двухматчевого противостояния (первая игра – 3:1).
Парижане вышли в полуфинал Лиги чемпионов второй год подряд.
Кроме того, «ПСЖ» сыграет на этой стадии турнира в четвертый раз за шесть последних розыгрышей. В 2020 году «ПСЖ» дошел до финала.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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