Медведев про 250 тысяч евро игрокам «Зенита» за разгром «Краснодара»: «Вброшенные цифры далеки от реальности, как Луна от Земли. Хочется перефразировать пословицу: «Ври, но знай меру»

Александр Медведев опроверг данные о призовых «Зенита» за победу с «Краснодаром».

Сине-бело-голубые дома обыграли «быков» (4:1) в матче 24‑го тура Мир РПЛ .

По данным Sport24, премиальные каждому игроку петербургского клуба в случае победы над «Краснодаром» должны были составить 110 тысяч евро. Так как «Зенит» победил с разницей в три мяча – сумма выросла до 250 тысяч.

«Прежде всего, поздравляю всех болельщиков «Зенита» с волевой, разгромной и яркой победой над «Краснодаром». Не случайно четыре игрока «Зенита» – Мостовой , Вендел , Глушенков и Лусиано – были включены в сборную тура.

Но, похоже, не всем нравятся игра и победы «Зенита», включая ряд средств массовой информации. Вместо того, чтобы разбирать тактические, технические и индивидуальные действия в этой игре, в которой и «Краснодар» был очень хорош в первом тайме, эти СМИ работали по принципу «брехать – не пахать, сбрехнул – отдохнул». В связи с этим хочется перефразировать другую пословицу: «Ври, но знай меру».

Конечно, в «Зените» есть четкая система премирования, нацеленная на конечный результат. Вброшенные же перед игрой с «Краснодаром» цифры так же далеки от реальности, как Луна от Земли», – сказал председатель правления «Зенита».

6 млн евро премий «Зенита» за «Краснодар» – слух дня. Реакция: «Пфф», «Агенты-провокаторы»