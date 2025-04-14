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  • Рафинья – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Дембеле – 2-й, Ямаль – 3-й, Левандовски – 4-й, Салах – 5-й, Мбаппе – 7-й, Винисиус – 11-й
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Рафинья – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Дембеле – 2-й, Ямаль – 3-й, Левандовски – 4-й, Салах – 5-й, Мбаппе – 7-й, Винисиус – 11-й

Рафинья Диас остается фаворитом на завоевание «Золотого мяча» по версии Goal.

Спортивный портал обновил рейтинг претендентов на приз лучшему футболисту года. Первую строчку по-прежнему занимает бразильский вингер «Барселоны». 

Весь топ-20 выглядит так:

1. Рафинья Диас («Барселона»);

2. Усман Дембеле («ПСЖ»);

3. Ламин Ямаль («Барселона»);

4. Роберт Левандовски («Барселона»);

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

6. Педри («Барселона»);

7. Килиан Мбаппе («Реал»);

8. Харри Кейн («Бавария»);

9. Лаутаро Мартинес («Интер»);

10. Джуд Беллингем («Реал»);

11. Винисиус Жуниор («Реал»);

12. Витинья («ПСЖ»);

13. Майкл Олисе («Бавария»);

14. Деклан Райс («Арсенал»);

15. Хулиан Альварес («Атлетико»);

16. Александер Исак («Ньюкасл»);

17. Джамал Мусиала («Бавария»);

18. Дезире Дуэ («ПСЖ»);

19. Виктор Дьокереш («Спортинг»);

20. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»). 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoЗолотой мяч
рейтинги
logoХарри Кейн
logoЛаутаро Мартинес
logoХулиан Альварес
logoМохамед Салах
logoБарселона
logoСпортинг
logoРоберт Левандовски
logoДжуд Беллингем
logoКилиан Мбаппе
logoУсман Дембеле
logoДжамал Мусиала
logoпремьер-лига Англия
logoДезире Дуэ
logoвысшая лига Португалия
logoЛиверпуль
logoЛа Лига
logoИнтер
logoВирджил ван Дейк
logoВинисиус Жуниор
logoбундеслига Германия
logoПедри
logoЛамин Ямаль
logoРафинья Диас
logoДеклан Райс
logoПСЖ
logoАлександер Исак
logoлига 1 Франция
logoНьюкасл
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logoРеал Мадрид
logoБавария
logoВиктор Дьокереш
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