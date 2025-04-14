Рафинья – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Дембеле – 2-й, Ямаль – 3-й, Левандовски – 4-й, Салах – 5-й, Мбаппе – 7-й, Винисиус – 11-й
Спортивный портал обновил рейтинг претендентов на приз лучшему футболисту года. Первую строчку по-прежнему занимает бразильский вингер «Барселоны».
Весь топ-20 выглядит так:
1. Рафинья Диас («Барселона»);
2. Усман Дембеле («ПСЖ»);
3. Ламин Ямаль («Барселона»);
4. Роберт Левандовски («Барселона»);
5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
6. Педри («Барселона»);
7. Килиан Мбаппе («Реал»);
8. Харри Кейн («Бавария»);
9. Лаутаро Мартинес («Интер»);
10. Джуд Беллингем («Реал»);
11. Винисиус Жуниор («Реал»);
12. Витинья («ПСЖ»);
13. Майкл Олисе («Бавария»);
14. Деклан Райс («Арсенал»);
15. Хулиан Альварес («Атлетико»);
16. Александер Исак («Ньюкасл»);
17. Джамал Мусиала («Бавария»);
18. Дезире Дуэ («ПСЖ»);
19. Виктор Дьокереш («Спортинг»);
20. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).
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