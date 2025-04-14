«Спартак» выиграет Мир РПЛ при равенстве очков с «Зенитом» и «Краснодаром»

«Спартак» станет чемпионом при равенстве очков с «Зенитом» и «Краснодаром».

Перед 25-м туром Мир РПЛ эти клубы входят в тройку лидеров. Команда Мурада Мусаева набрала 52 очка, Сергея Семака – 50, Деяна Станковича – 47.

Если три клуба финишируют с одинаковым количеством баллов, все будут решать матчи между ними.

«Спартак » набрал 7 очков за четыре игры против «Зенита » и «Краснодара» в чемпионате. У «быков» 6 баллов по итогам личных встреч с основными конкурентами, у петербуржцев – 4.