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«Спартак» выиграет Мир РПЛ при равенстве очков с «Зенитом» и «Краснодаром»

«Спартак» станет чемпионом при равенстве очков с «Зенитом» и «Краснодаром».

Перед 25-м туром Мир РПЛ эти клубы входят в тройку лидеров. Команда Мурада Мусаева набрала 52 очка, Сергея Семака – 50, Деяна Станковича – 47.

Если три клуба финишируют с одинаковым количеством баллов, все будут решать матчи между ними.

«Спартак» набрал 7 очков за четыре игры против «Зенита» и «Краснодара» в чемпионате. У «быков» 6 баллов по итогам личных встреч с основными конкурентами, у петербуржцев – 4.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoСпартак
logoКраснодар
logoЗенит
logoДеян Станкович
logoСергей Семак
logoМурад Мусаев
logoпремьер-лига Россия
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