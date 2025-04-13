Семак победил в 7 из 9 матчей против Мусаева и проиграл лишь один

Сергей Семак выиграл большую часть матчей против Мурада Мусаева.

Сегодня «Зенит » разгромил «Краснодар » (4:1) в 24-м туре Мир РПЛ .

В общей сложности команды под руководством этих тренеров встречались в различных турнирах девять раз. Петербуржцы победили семь раз, одну победу одержали «быки» (в сентябре 2024 года), еще одна игра завершилась вничью (в августе 2019-го).

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