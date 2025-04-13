Семак победил в 7 из 9 матчей против Мусаева и проиграл лишь один
Сергей Семак выиграл большую часть матчей против Мурада Мусаева.
Сегодня «Зенит» разгромил «Краснодар» (4:1) в 24-м туре Мир РПЛ.
В общей сложности команды под руководством этих тренеров встречались в различных турнирах девять раз. Петербуржцы победили семь раз, одну победу одержали «быки» (в сентябре 2024 года), еще одна игра завершилась вничью (в августе 2019-го).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
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