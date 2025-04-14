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  • Кин об «МЮ»: «Аморим был шокирован тем, насколько плоха эта команда, думаю. Разве кто-то из игроков достаточно хорош для «Юнайтед»? Точно нет»
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Кин об «МЮ»: «Аморим был шокирован тем, насколько плоха эта команда, думаю. Разве кто-то из игроков достаточно хорош для «Юнайтед»? Точно нет»

Рой Кин считает, что уровень игроков «МЮ» не соответствует статусу клуба.

Вчера «Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу» (1:4) в матче 32-го тура АПЛ.

«Думаю, тренер чешет затылок. Бьюсь об заклад, он не может поверить, насколько плох «Манчестер Юнайтед». Эти игроки, ошибки, которые они совершают – кажется, они не могут даже передвигаться по полю. Их опытный правый защитник позволяет игрокам себя обгонять. Думаю, придя сюда, он [Рубен Аморим] был шокирован тем, насколько плохи эти игроки. Вы не узнаете команду, пока не начнете с ней работать. В последние пару лет в основном набирали игроков, у которых еще не было опыта игры в АПЛ.

Отсутствие голов – это проблема. Вратарь вступал в игру, действуя сзади и рискуя – это безумие. Великие команды проигрывают, но иногда дело в том, как именно проигрывать. Им не хватает качества, скорости, силы, но они показывают борьбу.

Нет ничего плохого в том, что тренер действует по-своему. Если вы постоянно проигрываете, нужно обсудить это со своим штабом. Кто-то должен сказать: «Можем ли мы что-то изменить?»

Игроки не справляются. Эриксен не мобилен, он не может передвигаться по полю. Ему следовало покинуть «МЮ» год-два назад, возможно. Разве кто-то из этих игроков достаточно хорош для «Манчестер Юнайтед»? Точно нет.

Я бы с удовольствием посмотрел, как «Юнайтед» выигрывает со счетом 3:0. «Ньюкасл» держался фантастически. «Манчестер Юнайтед» был почти полной противоположностью «Ньюкасла», – сказал бывший полузащитник «МЮ».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoРой Кин
logoНьюкасл
logoРубен Аморим
logoКристиан Эриксен
logoпремьер-лига Англия
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