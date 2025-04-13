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  • Бруну про 1:4 с «Ньюкаслом»: «Разочарован одноклубниками, потому что знаю, как хороши они могут быть. Они хотят побеждать. Критиковать легко – «МЮ» никогда так не страдал, как сейчас»
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Бруну про 1:4 с «Ньюкаслом»: «Разочарован одноклубниками, потому что знаю, как хороши они могут быть. Они хотят побеждать. Критиковать легко – «МЮ» никогда так не страдал, как сейчас»

Бруну Фернандеш выразил разочарование после поражения от «Ньюкасла».

«МЮ» уступил со счетом 1:4 в матче 32-го тура АПЛ. Команда идет на 14-м месте в таблице чемпионата Англии.

«Я разочарован товарищами по команде, потому что знаю, насколько хороши они могут быть. Я знаю, как тяжело представлять этот клуб. Они хотят многое сделать для клуба, хотят побеждать, потому что знают, что их запомнят, если они выиграют что-то с этим клубом.

В трудные моменты мы показывали отличные результаты в матчах с величайшими клубами. В решающих матчах, когда все смотрят на нас. Мы «Манчестер Юнайтед», мы должны проявлять себя и делать все возможное для победы.

Оценивать почти нечего – мы проиграли. В первом тайме мы действовали хорошо, а во втором не смогли сыграть так, как нам хотелось.

Мы знаем, что этот сезон был тяжелым, здесь нечего добавить. Наше положение в турнирной таблице не соответствует статусу клуба, но мы, к сожалению, не добиваемся результатов. Нужно смотреть вперед, так как нас ждет важная игра, нам нужно очистить разум и настроиться на нее. Мы находимся в таком положении, потому что наши выступления не были стабильными. Нам не хватает храбрости. Сегодня все было иначе, потому что в итоге мы пропустили голы, пытаясь проявлять смелость.

Критиковать легко, потому что этот клуб никогда не страдал так, как сейчас, так что это нормально. Нужно понимать, что если вы играете за «Юнайтед», то критика обязательно будет.

Наши болельщики были рядом в трудные моменты на протяжении всего сезона, сегодня они были с нами до конца, пытаясь подбодрить нас. Пришло время нам отплатить им», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mirror
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoБруну Фернандеш
logoНьюкасл
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