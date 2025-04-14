Гафин о Карасеве: «Не хотелось бы видеть его судьей на играх «Динамо» – пора отдохнуть друг от друга. Если Сергей по нам заскучает, может перед матчем исполнить что-то со своим коллективом»
Ранее сообщалось, что Карасев не получит назначений на матчи московской команды в ближайшее время. Последней каплей для судейского корпуса стало решение арбитра не удалять Кирилла Глебова за столкновение с Муми Нгамале в матче с ЦСКА (1:3) в 23-м туре Мир РПЛ – впоследствии ЭСК РФС признала его ошибочным.
– Получили ли вы фидбек от департамента судейства о том, что Карасев не будет назначаться на матчи «Динамо» – инсайды об этом были на неделе. Кто-то с вами связывался?
– Такого не было. Назначение судей на матчи не в наших полномочиях. Посмотрим, когда в следующий раз нам назначат этого судью. Нельзя исключать, что это может случиться и в ближайших наших матчах.
– Правильно понимаю ваше желание – чтобы Карасев никогда более не судил матчи «Динамо»?
– Если вы спрашиваете лично меня, то мне бы Сергея видеть судьей на наших играх не хотелось бы. Нам пора отдохнуть друг от друга. А если он по нам заскучает, мы готовы предоставить ему свою медиаплощадку – у нас перед матчами отличная развлекательная программа, в которой Карасев может выйти с гитарой, со своим музыкальным коллективом и что-то исполнить.
А что касается судейства, то в ближайшее время ни клуб, ни наши болельщики абсолютно точно не хотели бы встречаться на футбольном поле, – сказал председатель совета директоров «Динамо».
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