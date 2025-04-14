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Кордоба об 1:4 с «Зенитом»: «Почему это может как-то сказаться, если «Краснодар» на первом месте? Продолжим работать»

Джон Кордоба оценил шансы «Краснодара» на чемпионство после поражения от «Зенита».

«Быки» проиграли в Санкт-Петербурге (1:4) и за 6 туров до конца опережают сине-бело-голубых на 2 очка.

«Не знаю, что сказать. Проиграли. Сейчас нужно исправить много вещей. Что стало ключевым в поражении? Мы знали, что будет сложный матч, но, конечно, в нашем поражении есть заслуга соперника. Был не очень хороший день.

Психологически нам не будет сложнее, ведь если бы победили, что – выиграли бы чемпионат? Почему это может как-то сказаться, если мы на первом месте? Будем продолжать работать», – сказал нападающий «Краснодара».

Гонка за золото РПЛ: у кого самый легкий календарь?

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoДжон Кордоба
logoЗенит
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