Кордоба об 1:4 с «Зенитом»: «Почему это может как-то сказаться, если «Краснодар» на первом месте? Продолжим работать»
Джон Кордоба оценил шансы «Краснодара» на чемпионство после поражения от «Зенита».
«Быки» проиграли в Санкт-Петербурге (1:4) и за 6 туров до конца опережают сине-бело-голубых на 2 очка.
«Не знаю, что сказать. Проиграли. Сейчас нужно исправить много вещей. Что стало ключевым в поражении? Мы знали, что будет сложный матч, но, конечно, в нашем поражении есть заслуга соперника. Был не очень хороший день.
Психологически нам не будет сложнее, ведь если бы победили, что – выиграли бы чемпионат? Почему это может как-то сказаться, если мы на первом месте? Будем продолжать работать», – сказал нападающий «Краснодара».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
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