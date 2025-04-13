Генич о «Краснодаре»: «Их судят лучше всех – не знаю, какая там работа кабинетная ведется. «Спартак» тоже жаловаться не должен, им засчитывают такой гол с «Зенитом»
«Мне кажется, лучше всех судят «Краснодар». Не знаю, какая там работа ведется кабинетная, но есть ощущение, что «Краснодар» нормально судят. Против него каких-то супергрубых ошибок не допускают.
«Спартак», мне кажется, тоже не должен жаловаться на судейство. В больших матчах точно. По-хорошему, ничья была бы с «Зенитом», если бы судья поднял флаг и гол бы не засчитали, и потом можно было сколько угодно сетовать. А в итоге засчитывают такой гол в таком матче», – сказал комментатор «Матч ТВ».
На данный момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка. Сегодня «быки» на выезде сыграют против «Зенита» в 24-м туре Мир РПЛ. Матч начнется в 17:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян.
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