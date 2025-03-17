Голенков о судействе с «Краснодаром»: «Я на 10-й минуте к главному подошел: «Что за фигня начинается?» Все стало ясно, арбитр свистел в одну сторону»

Егор Голенков остался недоволен судейством в матче против «Краснодара».

«Ростов» уступил 0:1 в игре 21-го тура Мир РПЛ . На матче в качестве главного арбитра работал Павел Кукуян .

«Я уже на 10-й минуте к главному подошел, говорю: «Что за фигня начинается?» После этого все стало ясно.

Мне очень интересен фол на Комличенко, где был толчок в спину в штрафной. Я видел, как его защитник толкал руками.

Мне очень интересно, когда я в штрафной толкаю, он сразу без промедления свистит за это. А там он даже не разбирал этот момент. Мне просто интересно, какая трактовка.

Тот факт, что судья из Сочи меня не смутил. Меня смутило, что он свистел в одну сторону», – сказал нападающий «Ростова » Егор Голенков .