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Голенков о судействе с «Краснодаром»: «Я на 10-й минуте к главному подошел: «Что за фигня начинается?» Все стало ясно, арбитр свистел в одну сторону»

Егор Голенков остался недоволен судейством в матче против «Краснодара».

«Ростов» уступил 0:1 в игре 21-го тура Мир РПЛ. На матче в качестве главного арбитра работал Павел Кукуян.

«Я уже на 10-й минуте к главному подошел, говорю: «Что за фигня начинается?» После этого все стало ясно.

Мне очень интересен фол на Комличенко, где был толчок в спину в штрафной. Я видел, как его защитник толкал руками.

Мне очень интересно, когда я в штрафной толкаю, он сразу без промедления свистит за это. А там он даже не разбирал этот момент. Мне просто интересно, какая трактовка.

Тот факт, что судья из Сочи меня не смутил. Меня смутило, что он свистел в одну сторону», – сказал нападающий «Ростова» Егор Голенков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoРостов
logoКраснодар
logoЕгор Голенков
logoсудьи
logoПавел Кукуян
logoНиколай Комличенко
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