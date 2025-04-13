  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Капитан «Динамо» Махачкала Шумахов: «Отобрали у «Спартака» чемпионство не только мы, но руку мы тоже приложили»
44

Капитан «Динамо» Махачкала Шумахов: «Отобрали у «Спартака» чемпионство не только мы, но руку мы тоже приложили»

Идар Шумахов считает, что «Динамо» Махачкала уменьшило шансы «Спартака» на титул.

В пятницу махачкалинцы в гостях победили «Спартак» (2:1) в матче 24‑го тура Мир РПЛ. Красно‑белые отстают от лидера «Краснодара», имеющего игру в запасе, на 5 очков.

– Есть ощущение, что помешали «Спартаку» стать чемпионами?

– Если судить по двум матчам… В первом матче забрали очки (2:2), сейчас выиграли. Если можно так сказать – да. Но они и прошлые матчи проигрывали, теряли очки. Так что это не только мы. Мы тоже руку приложили, но не только мы отобрали у «Спартака» чемпионство.

– Вас можно называть неудобным соперником для «Спартака» теперь?

– Это все до первой осечки. Как только осечку допустим, будут говорить, что мы очень удобная команда. Пока нет, – сказал капитан махачкалинского «Динамо».

«Спартак» набрал 1 очко в двух матчах с «Динамо» Махачкала в РПЛ – ничья в гостях и поражение дома. Клуб из Дагестана впервые играет в Премьер-лиге

Забирай лучшие бонусы: фрибеты, акции, промокоды

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Махачкала
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoИдар Шумахов
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Деменко об 1:2 «Спартака» с Махачкалой: «Чемпионская команда не может так играть домашние матчи. Станкович не настроил футболистов должным образом»
20сегодня, 03:54
«Если «Спартак» будет играть как во 2-м тайме с нами, мало у кого будут шансы против них в борьбе за чемпионство». Газизов после победы «Динамо» Махачкала
37вчера, 18:14
Булыкин о «Спартаке»: «Не такая мощная команда, чтобы биться за чемпионство. С «Динамо» Махачкала красно-белые сыграли безвольно, это показывает настрой»
12вчера, 14:56
Мостовой о поражении «Спартака»: «Это просто сенсация! «Динамо» Махачкала – большие молодцы, заслуженная победа. Красно-белые их недооценили, а они были лучше»
2311 апреля, 21:25
Главные новости
Корнеев о «Зените»: «Клаудиньо был негативным балластом на поле и в раздевалке. Вендел отжил свое время в проекте, нестабилен, работает в автоматическом режиме»
1021 минуту назад
Дарим бонус за рекомендацию дизайнера в Спортс’‘. Подробности – внутри поста!
27 минут назадВакансия
«Интер Майами» очень заинтересован в де Брюйне, но переговоры не продвинулись. К Кевину есть интерес в Саудовской Аравии
442 минуты назад
Флик о подкате Иньиго в конце матча с «Леганесом»: «Я отпраздновал его как гол, он был невероятным. Очень горжусь своей командой»
31сегодня, 09:10Фото
Онана не включен в заявку «МЮ» на игру с «Ньюкаслом». Ему дали отдых
56сегодня, 08:55
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», «Крылья» в гостях у «Химок»
1585сегодня, 08:13
Дуран о Роналду после дубля португальца «Аль-Рияду»: «Такого, как он, больше никогда не будет👑»
44сегодня, 08:40
Батраков о 0:1 с «Рубином»: «Соперник ничем не удивил. И не был сильнее «Локо», просто мы пропустили ненужный гол»
63сегодня, 08:28
«Зенит» продал все билеты на матч с «Краснодаром»
67сегодня, 08:15
Глава АФК о расширении ЧМ до 64 команд: «Кто-то может потребовать увеличить число до 132 команд. Это превратится в хаос»
18сегодня, 08:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» может продать Де Поля, если хавбек не продлит контракт. Аргентинец интересен клубам АПЛ и Серии А
13 минуты назад
Алексей Попов: «Зенит» хочет быть чемпионом, у «Краснодара» мало шансов на победу в гостях. Явного лидера и претендента на титул сейчас нет»
112 минут назад
Первая лига. «Арсенал» уступил СКА в гостях, «Балтика» против «Сочи», «Сокол» – «Родина»
1425 минут назадLive
LEON Вторая лига А. «Кубань» – «Машук-КМВ», «Спартак» Кострома против «Волгаря»
27 минут назадLive
Йозуа Киммих: «Раздражает, что «Бавария» почти всегда лучшая команда на поле, но это не отражается на результатах. Нужно быть эффективнее»
129 минут назад
Вратарь «Остина» поймал мышь на поле во время матча с «Ванкувером»
333 минуты назад
«Аталанта» – «Болонья». Лукман, Ретеги и Пашалич в старте. Онлайн-трансляция начнется в 13:30
148 минут назад
Эберль после 2:2 с «Боруссией»: «Баварии» нужно слишком много моментов, чтобы забить!»
49 минут назад
Игнатьев про «Зенит» – «Краснодар»: «Будет натянутый матч. Либо победит «Зенит», либо будет ничья. Ждать феерических результатов не приходится»
755 минут назад
Файзулин о гонке в РПЛ: «Интрига связана с тем, что «Зенит» стал сдавать больше обычного. Команда не стала слабее, просто недобирает очки»
2сегодня, 09:23