Капитан «Динамо» Махачкала Шумахов: «Отобрали у «Спартака» чемпионство не только мы, но руку мы тоже приложили»

Идар Шумахов считает, что «Динамо» Махачкала уменьшило шансы «Спартака» на титул.

В пятницу махачкалинцы в гостях победили «Спартак» (2:1) в матче 24‑го тура Мир РПЛ. Красно‑белые отстают от лидера «Краснодара», имеющего игру в запасе, на 5 очков.

– Есть ощущение, что помешали «Спартаку» стать чемпионами?

– Если судить по двум матчам… В первом матче забрали очки (2:2), сейчас выиграли. Если можно так сказать – да. Но они и прошлые матчи проигрывали, теряли очки. Так что это не только мы. Мы тоже руку приложили, но не только мы отобрали у «Спартака» чемпионство.

– Вас можно называть неудобным соперником для «Спартака» теперь?

– Это все до первой осечки. Как только осечку допустим, будут говорить, что мы очень удобная команда. Пока нет, – сказал капитан махачкалинского «Динамо».

«Спартак» набрал 1 очко в двух матчах с «Динамо» Махачкала в РПЛ – ничья в гостях и поражение дома. Клуб из Дагестана впервые играет в Премьер-лиге

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