«Спартак» набрал 1 очко в двух матчах с «Динамо» Махачкала в РПЛ – ничья в гостях и поражение дома. Клуб из Дагестана впервые играет в Премьер-лиге

«Спартак» ни разу не обыграл «Динамо» Махачкала в Премьер-лиге этом сезоне.

Красно-белые дома уступили махачкалинцам (1:2) в матче 24-го тура Мир РПЛ .

В первом круге чемпионата России команды сыграли вничью (2:2). Игра прошла в Махачкале 15 сентября. Клуб из Дагестана впервые выступает в РПЛ в этом сезоне.

Таким образом, команда Деяна Станковича набрала лишь 1 очко в этих двух встречах.

В Фонбет Кубке России на групповом этапе «Динамо» обыграло «Спартак» в гостях и уступило дома. Обе встречи завершились со счетом 1:0.