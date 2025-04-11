«Спартак» набрал 1 очко в двух матчах с «Динамо» Махачкала в РПЛ – ничья в гостях и поражение дома. Клуб из Дагестана впервые играет в Премьер-лиге
«Спартак» ни разу не обыграл «Динамо» Махачкала в Премьер-лиге этом сезоне.
Красно-белые дома уступили махачкалинцам (1:2) в матче 24-го тура Мир РПЛ.
В первом круге чемпионата России команды сыграли вничью (2:2). Игра прошла в Махачкале 15 сентября. Клуб из Дагестана впервые выступает в РПЛ в этом сезоне.
Таким образом, команда Деяна Станковича набрала лишь 1 очко в этих двух встречах.
В Фонбет Кубке России на групповом этапе «Динамо» обыграло «Спартак» в гостях и уступило дома. Обе встречи завершились со счетом 1:0.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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