У «Динамо» 1 победа в 5 последних матчах
Московское «Динамо» вновь не одержало победу.
Команда Марцела Лички сыграла вничью 1:1 с «Пари НН» в рамках 24-го тура Мир РПЛ.
За последние пять матчей во всех турнирах у «Динамо» лишь одна победа – над «Оренбургом» (5:1) – при трех поражениях и ничьей.
На данный момент «Динамо» идет пятым в РПЛ, набрав 43 очка. 16 апреля – домашний матч с ЦСКА в Фонбет Кубке России.
Опубликовано: Sports
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