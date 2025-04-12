У «Динамо» 1 победа в 5 последних матчах

Московское «Динамо» вновь не одержало победу.

Команда Марцела Лички сыграла вничью 1:1 с «Пари НН » в рамках 24-го тура Мир РПЛ.

За последние пять матчей во всех турнирах у «Динамо» лишь одна победа – над «Оренбургом» (5:1) – при трех поражениях и ничьей.

На данный момент «Динамо » идет пятым в РПЛ , набрав 43 очка. 16 апреля – домашний матч с ЦСКА в Фонбет Кубке России.