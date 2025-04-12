Быстров о поражении «Спартака»: «Ем корюшку, ой, вкусная – вы отвлекаете, у меня руки жирные, я телефон взял. По игре – все закономерно»
Вчера красно-белые дома уступили махачкалинскому «Динамо» со счетом 1:2 в матче 24-го тура Мир РПЛ.
– Не отвлекаю, есть несколько минут?
– Конечно, есть несколько минут. На самом деле, ем корюшку, и вы меня отвлекаете от этого занятия... У меня жирные руки, и я взял телефон. Можете так и написать.
Вы же про «Спартак»? Ну что про него говорить... Матч посмотрел, теперь ем корюшку. Как-то так (улыбается).
– Закономерен ли результат? Не наиграл ли «Спартак» хотя бы на ничью?
– Ой, корюшка вкусная! Так и напишите: во время игры «Спартака» Быстров ел корюшку. Что касается самого матча, то все закономерно. Все справедливо.
– Разве?
– Да. По совокупности двух таймов красно-белые наиграли на это поражение. Ну а что? Получили то, что заслужили. Провалили первый тайм. Встрепенулись в концовке встречи. Разве так матчи выигрываются?
Для победы в РПЛ этого, откровенно говоря, маловато... Не то это все, – сказал бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров.
Титов о «Спартаке»: «Вышли такие пижончики, решившие обыграть соперника на классе. Должен быть дух победителя. Только Маркиньос вместе со Станковичем становились чемпионами»
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