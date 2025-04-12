Владимир Быстров ел корюшку во время игры «Спартака».

Вчера красно-белые дома уступили махачкалинскому «Динамо » со счетом 1:2 в матче 24-го тура Мир РПЛ.

– Не отвлекаю, есть несколько минут?

– Конечно, есть несколько минут. На самом деле, ем корюшку, и вы меня отвлекаете от этого занятия... У меня жирные руки, и я взял телефон. Можете так и написать.

Вы же про «Спартак»? Ну что про него говорить... Матч посмотрел, теперь ем корюшку. Как-то так (улыбается).

– Закономерен ли результат? Не наиграл ли «Спартак» хотя бы на ничью?

– Ой, корюшка вкусная! Так и напишите: во время игры «Спартака » Быстров ел корюшку. Что касается самого матча, то все закономерно. Все справедливо.

– Разве?

– Да. По совокупности двух таймов красно-белые наиграли на это поражение. Ну а что? Получили то, что заслужили. Провалили первый тайм. Встрепенулись в концовке встречи. Разве так матчи выигрываются?

Для победы в РПЛ этого, откровенно говоря, маловато... Не то это все, – сказал бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров .

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