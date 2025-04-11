Пальцев после 2:1 со «Спартаком»: «Бубнову привет передаю – он похоронил «Махачкалу» до игры. Передайте ему с Черданцевым на пару»

Валентин Пальцев передал привет тем, кто не верил в «Динамо» против «Спартака».

В частности, защитник «Динамо » Махачкала обратился к экс-футболисту Александру Бубнову и комментатору Георгию Черданцеву.

Махачкалинское «Динамо» в гостях обыграло «Спартак » (2:1) в 24-м туре Мир РПЛ .

«Бубнову привет хочу передать, который похоронил нас до игры и сказал, что шансов у нас нету (в эфире «Коммент.Шоу» – Спортс’‘).

Передайте ему большой привет с Черданцевым (вероятно, речь про Константина Генича – Спортс’‘) на пару», – заявил Пальцев прямо на поле после матча.