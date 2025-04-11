Жалоба «Осасуны» на участие Иньиго в матче с «Барселоной» отклонена. RFEF решила, что каталонцы не нарушили регламент

RFEF отклонил жалобу «Осасуны» против «Барсы».

Напомним, «Барселоны» одержала победу над командой из Памплоны со счетом 3:0 27 марта.

На следующий день «Осасуна » подала апелляцию в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) в связи с неправомерным участием Иньиго Мартинеса в составе «Барселоны». Клуб считает, что участие защитника в данном матче нарушает статью 5 Приложения I Регламента ФИФА по статусу и переходам игроков.

Согласно этому правилу, игрок, который не присоединился к национальной сборной по медицинским причинам или покинул ее, не может выступать за свой клуб в течение пяти календарных дней после окончания международного периода.

Каталонцы направили свои возражения на жалобу соперника.

Как сообщает Mundo Deportivo, в пятницу «Барселона » получила уведомление от Дисциплинарного комитета Королевской федерации футбола Испании (RFEF) об отклонении жалобы «Осасуны».

Дисциплинарный орган RFEF подробно изучил всю информацию, предоставленную обеими сторонами – как аргументы «Барселоны», так и данные от самой федерации. В итоге было установлено, что исключение Иньиго Мартинеса из состава сборной прошло по установленной процедуре. Более того, в понедельник 17 марта сборную покинул не только он, но и футболист «Осасуны» Брайан Сарагоса , почувствовавший дискомфорт после матча с «Хетафе». В его случае он не играл за клуб 27 марта, но процедура отзыва со стороны RFEF была точно такой же.

Разъяснение ФИФА по данной статье также подтверждает правоту «Барселоны». В нем говорится, что пятидневный запрет на игру за клуб применяется, если клуб отказался отпустить игрока в сборную или сам футболист отказался ехать, за исключением случая, если отказ связан с травмой в соответствии со статьей 4 Приложения I, – тогда ограничение на участие в матчах продлевается на пять дней после окончания соответствующего периода.

Поскольку Иньиго Мартинес действительно был травмирован, это ограничение на него не распространяется. Он получил официальное разрешение от RFEF утром понедельника 17 марта, когда был отозван из сборной, а вместо него был вызван Дин Хейсен. Тот же самый случай произошел с игроком «Осасуны» Брайаном Сарагосой, хотя он и успел прибыть в расположение сборной.