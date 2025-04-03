Ла Лига о регистрации Ольмо и Виктора: «Это не соответствует закону, противоречит судебным решениям и постановлениям самого Высшего совета по спорту. Мы подаем апелляцию»

Ла Лига считает незаконным решение о регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.

Ранее стало известно, что Высший совет по спорту (CSD) встал на сторону «Барселоны» в споре с Ла Лигой по поводу регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Оба футболиста останутся зарегистрированными до конца сезона.

«Сегодня Высший совет по спорту (CSD) удовлетворил апелляцию «Барселоны», Дани Ольмо и Пау Виктором , поданную 7 января 2025 года, на отказ в регистрации указанных игроков со стороны Ла Лиги и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Ла Лига считает, что решение, объявленное сегодня, не соответствует закону, среди прочего, по следующим причинам:

1. Отказ в предварительном продлении лицензии или новой регистрации является результатом автоматического применения правил регистрации игроков. В этом контексте соглашения, принятые 4 января 2025 года Комитетом по мониторингу Соглашения между RFEF и Ла Лигой, ограничились констатацией юридической невозможности оформления новых лицензий, тем самым подтвердив буквальное применение положений федерации. Этот аспект относится к полномочиям комитета. Кроме того, вышеизложенное подтверждается тем фактом, что «Барселона » обжаловала решение Органа по проверке бюджета (OVP), которое препятствует выдаче предварительной визы Директорату соревнований через La Liga Manager.

В любом случае, решение Комитета по мониторингу не заменяет решений, ранее принятых компетентными органами Ла Лиги и RFEF. В данном случае это было решение Департамента соревнований Ла Лиги, которое не является предметом настоящей апелляции. Таким образом, Комитет по мониторингу не отклонил заявку «Барселоны», а скорее подтвердил отклонение предыдущей заявки, поданной через систему La Liga Manager, а также мнение юрисконсульта RFEF, высказанное 31 декабря 2024 года, по вопросу регистрации новых игроков.

2. Следует помнить, что срок действия регистрации обоих игроков автоматически истек 31 декабря 2024 года, в срок, согласованный игроками и клубом. Таким образом, федеральный закон об аннулировании не требуется ни при каких обстоятельствах.

Юрисдикция CSD в отношении лицензий ограничивается рассмотрением актов об их выдаче или отказе, но не аннулированием или продлением, как в данном случае. Это происходит в свете многочисленных судебных решений и даже постановлений самого CSD, которые противоречат его предыдущей доктрине, подтверждая, что данный вопрос не подлежит административному пересмотру.

Кроме того, решение CSD игнорирует устоявшуюся административную и судебную доктрину, согласно которой недействительность в силу закона должна быть очевидной, поскольку юрисдикция явно передана другому органу (или не передана вовсе), и которая не применяется, если требуется предварительное юридическое толкование, а также в тех случаях, когда в применимых нормативных актах не указано, какой орган обладает юрисдикцией. В связи с этим спортивное законодательство не наделяет юрисдикцией в отношении предварительных согласований и выдачи лицензий какой-либо орган испанских профессиональных лиг и спортивных федераций, и в CSD даже не упоминается, какой внутренний орган Ла Лиги или RFEF будет обладать юрисдикцией. Следовательно, не может быть «явного отсутствия юрисдикции», которое привело бы к недействительности в силу закона.

Напротив, действия Ла Лиги и RFEF в данном случае были ограничены объективным и буквальным применением правил через внутренние органы, которым были предоставлены эти полномочия и которые осуществляли их мирно и консолидированно с течением времени.

CSD вынес решение почти через три месяца после подачи апелляции, то есть по истечении максимального установленного законом срока, не удовлетворив за все это время просьбу о срочной отмене предварительных мер, принятых 8 января 2025 года, поданную Ла Лигой вместе с письменными утверждениями, поданными 22 января.

Эта задержка контрастирует с необычайной скоростью, с которой меры предосторожности, запрошенные «Барселоной» и его игроками, были приняты всего за 24 часа и без предварительного уведомления Ла Лиги и RFEF, что нарушает принципы противодействия и защиты.

3. Эти меры были приняты без соблюдения требований законодательства и процедурных гарантий, что повлияло на честность конкуренции. Кроме того, они противоречили юридической доктрине Верховного суда и аргументам, ранее изложенным в двух судебных постановлениях об отказе в принятии мер предосторожности.

Ла Лига подтверждает свою приверженность законности, честности соревнований и объективному применению положений, касающихся финансового контроля и регистрации игроков. Таким образом, Ла Лига, считая вышеупомянутое решение не соответствующим закону, немедленно подаст на него апелляцию», – говорится в заявлении Ла Лиги.