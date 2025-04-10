«Аль-Наср» предложил Роналду новый контракт – до лета 2027 года (Джанлуиджи Лонгари)
Криштиану Роналду может провести в «Аль-Насре» еще два сезона.
Саудовский клуб заинтересован в продлении сотрудничества с 40-летним форвардом сборной Португалии.
«Аль-Наср» уже предложил Роналду продлить контракт на два года – до лета 2027-го, сообщает журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари.
Нынешнее соглашение португальца рассчитано до 30 июня 2025 года.
Криштиану забил 21 гол в 25 матчах чемпионата Саудовской Аравии в этом сезоне и лидирует в гонке бомбардиров. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Джанлуиджи Лонгари в X
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