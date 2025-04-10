«Аль-Наср» предложил Роналду новый контракт – до лета 2027 года (Джанлуиджи Лонгари)

Криштиану Роналду может провести в «Аль-Насре» еще два сезона.

Саудовский клуб заинтересован в продлении сотрудничества с 40-летним форвардом сборной Португалии .

«Аль-Наср » уже предложил Роналду продлить контракт на два года – до лета 2027-го, сообщает журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари.

Нынешнее соглашение португальца рассчитано до 30 июня 2025 года.

Криштиану забил 21 гол в 25 матчах чемпионата Саудовской Аравии в этом сезоне и лидирует в гонке бомбардиров. Его подробная статистика – здесь .