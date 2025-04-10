Мостовой о ТВ: «Многие идут, а в футбол не играли. Это как я бы пришел на волейбол, хотя я в школе играл, в отличие от многих, или на биатлон – но там бежишь, стреляешь. Меня в хоккейные студии звали – ничего такого»

Александр Мостовой заявил, что мог бы ходить в хоккейные студии на ТВ.

Ранее бывший тренер нижегородского «Торпедо » двукратный олимпийский чемпион по хоккею Игорь Ларионов выступил в качестве эксперта футбольных матчей Лиги чемпионов на Okko .

«Игорь – мой друг, я не удивлен, потому что он знает футбол, в него неплохо играет. Очень здорово в нем разбирается.

Удивляюсь я, когда в роли экспертов выступают люди, которые в футбол не играют. Вот это сильно, всегда вызывает смех! Иногда думаешь: кто это вообще?

У футбола и хоккея есть связь – это коллективные виды спорта. Отдал-открылся – это что в футболе, что в хоккее. Футбол с хоккеем неотрывно связаны. Понятно, что есть много различий, но все равно.

Игорь Ларионов любит смотреть АПЛ, привносит какие-то вещи из футбола, например, своевременно отдать, открыться.

Меня много раз звали в хоккейные студии. Я бы с удовольствием пришел. Ничего здесь такого, это отлично даже. В детстве мы все занимались хоккеем и футболом, они неразрывно связаны.

А многие придут в студии, а в футбол не играли и даже близко не знают, что это такое, мяч не знают, как остановить. Это как я бы пришел на какой-нибудь волейбол. Хотя я в волейбол в школе играл, в отличие от многих. Или если бы я пришел на биатлон и рассказывал. Но там в принципе бежишь и стреляешь», – заявил бывший футболист «Спартака », «Сельты» и сборной России Мостовой.