Мостовой о предложении возглавить «Иртыш»: «Сычев спросил: «Не хочешь?» Я говорю: «Ни в коем случае». Не для этого я 30 лет играл в футбол»

Александр Мостовой рассказал, почему не хочет работать в «Иртыше».

Ранее Дмитрий Сычев, занимающий должность президента омского клуба из LEON Второй лиги А, рассказал , что Мостовой отказался от работы в команде.

«Дима Сычев приглашал поработать в «Иртыше »? С Димкой мы просто обменялись мнениями, встретились. Он говорит: «Не хочешь?» Я говорю: «Нет, ни в коем случае» (смеется).

Не для этого я 30 лет играл в футбол», – сказал бывший полузащитник сборной России.