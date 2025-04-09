Мостовой о предложении возглавить «Иртыш»: «Сычев спросил: «Не хочешь?» Я говорю: «Ни в коем случае». Не для этого я 30 лет играл в футбол»
Александр Мостовой рассказал, почему не хочет работать в «Иртыше».
Ранее Дмитрий Сычев, занимающий должность президента омского клуба из LEON Второй лиги А, рассказал, что Мостовой отказался от работы в команде.
«Дима Сычев приглашал поработать в «Иртыше»? С Димкой мы просто обменялись мнениями, встретились. Он говорит: «Не хочешь?» Я говорю: «Нет, ни в коем случае» (смеется).
Не для этого я 30 лет играл в футбол», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
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