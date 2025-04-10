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На счетах «ПСЖ» арестовали 55 млн евро из-за долга перед Мбаппе. Клуб готов судиться: «Килиан не выиграет»

На счетах «ПСЖ» заморозили 55 млн евро из-за долга перед Килианом Мбаппе.

В сентябре 2024 года Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить форварду, бесплатно перешедшему в «Реал» летом, задолженность по зарплате и бонусам. Позднее Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты, но обращение было отклонено, поскольку клуб подал на LFP в суд в Париже.

На сегодняшней пресс-конференции адвокат Килиана Мбаппе Тома Клэй сообщил об аресте 55 млн евро на счетах «ПСЖ» – сумма задолженности клуба перед Мбаппе. Соответствующее разрешение выдал в среду исполнительный судья парижского суда.

«Этот арест является частью судебного разбирательства, которое «ПСЖ» сам инициировал против LFP и Килиана Мбаппе», – сказал юрист.

L’Equipe сообщает, что в руководстве «ПСЖ» подтвердили арест суммы долга на счетах. В клубе сохраняют спокойствие и готовы решать вопрос через трибунал по трудовым спорам.

«ПСЖ» обратится в трибунал по трудовым спорам без каких-либо проблем. Суд рассмотрит все доказательства и примет решение. Мбаппе не выиграет дело», – заявил представитель клуба.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
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