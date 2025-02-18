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  • Требование Мбаппе наложить на «ПСЖ» санкции из-за долга в размере 55 млн евро отклонено высшей апелляционной комиссией FFF. Окружение игрока недовольно: «Сложно понять аргументацию»
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Требование Мбаппе наложить на «ПСЖ» санкции из-за долга в размере 55 млн евро отклонено высшей апелляционной комиссией FFF. Окружение игрока недовольно: «Сложно понять аргументацию»

Килиан Мбаппе продолжает бороться за 55 млн евро.

В сентябре Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить форварду, бесплатно перешедшему в «Реал» летом, задолженность по зарплате и бонусам. Позднее Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты, но обращение было отклонено, поскольку клуб подал на LFP в суд в Париже.

20 декабря юристы Мбаппе обратились в высшую апелляционную комиссию Федерации футбола Франции с требованием наложить санкции на «ПСЖ».

RMC Sport сообщает, что иск французского форварда отклонен и охарактеризован как «неприемлемый».

«Сложно понять аргументацию, но она мешает Килиану добиться справедливости, несмотря на несколько решений в его пользу», – заявил в интервью AFP член окружения футболиста.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
logoКилиан Мбаппе
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