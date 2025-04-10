Сутормин дисквалифицирован на 2 матча РПЛ за подкат прямой ногой в голень Маркиньоса

Алексей Сутормин дисквалифицирован на 2 матча за удаление в матче со «Спартаком».

Полузащитник «Ростова » совершил подкат против Маркиньоса на 45-й минуте матча 23-го тура Мир РПЛ (0:3) и попал прямой ногой в голень бразильца сбоку. Главный арбитр матча Владимир Москалев показал Сутормину желтую карточку, однако после просмотра ВАР она была изменена на красную.

Впоследствии стало известно, что Маркиньос избежал серьезной травмы.

«Спартак » заявил, что футболист Маркиньос тренируется и, возможно, примет участие в следующем матче. «Спартак» не представил к заседанию никаких медицинских документов.

Сутормин принял участие в заседании. Принято решение дисквалифицировать Сутормина на два матча РПЛ», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Таким образом, Сутормин не сможет принять участие в матчах с «Ахматом» и «Факелом», которые пройдут 12 и 20 апреля.