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Сутормин дисквалифицирован на 2 матча РПЛ за подкат прямой ногой в голень Маркиньоса

Алексей Сутормин дисквалифицирован на 2 матча за удаление в матче со «Спартаком».

Полузащитник «Ростова» совершил подкат против Маркиньоса на 45-й минуте матча 23-го тура Мир РПЛ (0:3) и попал прямой ногой в голень бразильца сбоку. Главный арбитр матча Владимир Москалев показал Сутормину желтую карточку, однако после просмотра ВАР она была изменена на красную.

Впоследствии стало известно, что Маркиньос избежал серьезной травмы.

«Спартак» заявил, что футболист Маркиньос тренируется и, возможно, примет участие в следующем матче. «Спартак» не представил к заседанию никаких медицинских документов.

Сутормин принял участие в заседании. Принято решение дисквалифицировать Сутормина на два матча РПЛ», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Таким образом, Сутормин не сможет принять участие в матчах с «Ахматом» и «Факелом», которые пройдут 12 и 20 апреля.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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