Семак о Венделе и видео с алкоголем и табаком: «Что за ролик? Не видел»
Сергей Семак признался, что не смотрел видео с Венделом с вечеринки.
Ранее появилось видео, на котором полузащитник «Зенита» находится в компании людей, употребляющих алкоголь и табак. Клуб не стал наказывать бразильца, поскольку это происходило в его выходной.
«Не видел. Что за ролик?» – сказал главный тренер «Зенита» на пресс-конференции перед матчем с «Краснодаром».
Петржела о Венделе и видео с алкоголем и табаком: «Я бы его сразу выкинул. Теперь понятно, почему у «Зенита» такие сложности в сезоне?»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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