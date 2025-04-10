Семак о Венделе и видео с алкоголем и табаком: «Что за ролик? Не видел»

Сергей Семак признался, что не смотрел видео с Венделом с вечеринки.

Ранее появилось видео, на котором полузащитник «Зенита» находится в компании людей, употребляющих алкоголь и табак. Клуб не стал наказывать бразильца, поскольку это происходило в его выходной.

«Не видел. Что за ролик?» – сказал главный тренер «Зенита» на пресс-конференции перед матчем с «Краснодаром».

Петржела о Венделе и видео с алкоголем и табаком: «Я бы его сразу выкинул. Теперь понятно, почему у «Зенита» такие сложности в сезоне?»