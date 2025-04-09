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«Барса» одержала 21 разгромную победу в сезоне, включая две над «Реалом». Команда Флика забила 145 голов за 48 матчей

«Барселона» одержала очередную разгромную победу в сезоне-2024/25.

Команда Ханси Флика дома разгромила «Боруссию» (4:0) в 1-м матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Это уже 21-я крупная крупная победа каталонцев. В 48 матчах сезона сине-гранатовые забили 145 голов.

«Барселона» ранее дважды громила «Реал» (4:0, 5:2), «Валенсию» (7:1, 5:0), «Севилью» (5:1, 4:1) и «Жирону» (4:1, 4:1). Также были крупно обыграны «Вальядолид» (7:0), «Вильярреал» (5:1), «Янг Бойз» (5:0), «Алавес» (3:0), «Бавария» (4:1), «Црвена Звезда» (5:2), «Брест» (3:0), «Мальорка» (5:1), «Барбастро» (4:0), «Бетис» (5:1), «Реал Сосьедад» (4:0).

На данный момент «Барса» лидирует в таблице Ла Лиги, а также вышла в финал Кубка Испании и продолжает участие в Лиге чемпионов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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