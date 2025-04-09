«Барселона» не проигрывает в 2025 году: 19 побед, 4 ничьих
«Барселона» продлила серию без поражений до 23 игр.
Команда Ханси Флика разгромила «Боруссию» (4:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов.
В последний раз каталонцы уступали 21 декабря – «Атлетико» (1:2). В 2025 году «блауграна» одержала 19 побед и четырежды сыграла вничью.
12 апреля «Барселона» выступит в гостях у «Леганеса», 15-го – у «Боруссии».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости