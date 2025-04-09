«Барселона» не проигрывает в 2025 году: 19 побед, 4 ничьих

«Барселона» продлила серию без поражений до 23 игр.

Команда Ханси Флика разгромила «Боруссию» (4:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В последний раз каталонцы уступали 21 декабря – «Атлетико» (1:2). В 2025 году «блауграна» одержала 19 побед и четырежды сыграла вничью.

12 апреля «Барселона » выступит в гостях у «Леганеса», 15-го – у «Боруссии ».