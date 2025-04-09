Ван Бастен про ЛЧ: «ПСЖ» способен обыграть «Арсенал», и тогда в финале он встретится с «Барсой». Клуб 15 лет инвестировал и надеялся на успех. «Сити» уже добился его, парижане – нет. Это случится»

Марко ван Бастен хотел бы победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Я видел, как «ПСЖ» играл с «Ливерпулем ». Это было нечто особенное. Надеюсь, он продолжит в том же духе.

Парижане способны обыграть «Арсенал ». И тогда мы получим финал «ПСЖ» – «Барселона ». И в таком случае я просто забавы ради буду за «ПСЖ», который получит шанс наконец выиграть Лигу чемпионов.

Клуб инвестировал и надеялся на успех около 15 лет. «Манчестер Сити », сопоставимый клуб, уже добился этого, а «ПСЖ» пока нет. Рано или поздно это должно случиться. Сейчас у парижан команда, играющая в яркий футбол», – сказал бывший форвард «Милана» в эфире Ziggo Sport.