Ван Бастен про ЛЧ: «ПСЖ» способен обыграть «Арсенал», и тогда в финале он встретится с «Барсой». Клуб 15 лет инвестировал и надеялся на успех. «Сити» уже добился его, парижане – нет. Это случится»
Марко ван Бастен хотел бы победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
«Я видел, как «ПСЖ» играл с «Ливерпулем». Это было нечто особенное. Надеюсь, он продолжит в том же духе.
Парижане способны обыграть «Арсенал». И тогда мы получим финал «ПСЖ» – «Барселона». И в таком случае я просто забавы ради буду за «ПСЖ», который получит шанс наконец выиграть Лигу чемпионов.
Клуб инвестировал и надеялся на успех около 15 лет. «Манчестер Сити», сопоставимый клуб, уже добился этого, а «ПСЖ» пока нет. Рано или поздно это должно случиться. Сейчас у парижан команда, играющая в яркий футбол», – сказал бывший форвард «Милана» в эфире Ziggo Sport.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
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