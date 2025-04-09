Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» примет «Боруссию», «ПСЖ» сыграет с «Виллой» в 1-м матче

«Барселона» примет дортмундскую «Боруссию» в 1-м матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Также в среду «ПСЖ » сыграет дома с «Астон Виллой ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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