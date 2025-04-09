«Вы переодетый «Тоттенхэм»?» Фанаты «Арсенала» – «Реалу» после третьего гола
Болельщики «Арсенала» поиздевались над «Реалом».
Лондонская команда победила мадридскую со счетом 3:0 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
После третьего гола фанаты «канониров» скандировали кричалку, адресованную соперникам: «Вы переодетый «Тоттенхэм»?»
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ после победы над «Реалом». Шансы «Мадрида» на титул – 1,1%, на полуфинал – 4% (Opta)
Куртуа о 0:3 с «Арсеналом»: «Два гола со штрафных – ненужные фолы в неопасных ситуациях. Тяжело проигрывать с таким счетом, но мы сильны на «Бернабеу»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости