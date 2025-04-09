Куртуа о 0:3 с «Арсеналом»: «Два гола со штрафных – ненужные фолы в неопасных ситуациях. Тяжело проигрывать с таким счетом, но мы сильны на «Бернабеу»

Тибо Куртуа прокомментировал разгромное поражение от «Арсенала».

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» проиграл на выезде со счетом 0:3.

«Арсенал » силен дома, они хорошо играют между линиями и создают много опасных моментов. В первом тайме мы выстояли и создали опасность в нескольких контратаках. Но во втором тайме мы забыли, как играть в футбол, отпустили соперника и не были спокойны с мячом. Они забили два отличных гола со штрафных, а после третьего мы не отреагировали должным образом.

Проигрывать со счетом 0:3 тяжело, но мы сильны дома, и болельщикам нужно верить в эту команду. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы исправить ситуацию. Это возможно, но мы должны усердно работать и исправлять свои ошибки.

Соперник хорошо настроил игру. В первом тайме мы успешно справлялись с их давлением и владели мячом, но то, что мы хотели сделать после перерыва, не сработало. Нам нужно совершенствоваться.

«Арсенал» дома обыгрывал «Манчестер Сити» и забивал «Ливерпулю». Они хороши в атаке. После первого гола я подумал, что хорошо выстроил стенку. Я всегда ставлю дополнительного игрока, чтобы справиться с ударом, но они били очень хорошо. Я беру на себя ответственность, ставя в стенку дополнительного игрока.

Я знал, что он [Деклан Райс ] здорово бьет штрафные, но не предполагал, что его удары такие крученые. Что касается второго гола, я не думаю, что он мог бы пробить лучше. Это были ненужные фолы в ситуациях, где не было опасности. Не стоит допускать таких фолов, зная, что играете против команды с хорошими исполнителями стандартов. Я продолжу изучать это, готовясь к ответному матчу», – сказал вратарь «Реала ».