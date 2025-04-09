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  • «Арсенал» – главный фаворит ЛЧ после победы над «Реалом». Шансы «Мадрида» на титул – 1,1%, на полуфинал – 4% (Opta)
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«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ после победы над «Реалом». Шансы «Мадрида» на титул – 1,1%, на полуфинал – 4% (Opta)

«Арсенал» стал главным фаворитом Лиги чемпионов по версии Opta.

Вчера команда Микеля Артеты разгромила «Реал» в первом матче 1/4 финала турнира со счетом 3:0. В параллельной встрече «Интер» обыграл «Баварию» (2:1). 

Теперь суперкомпьютер Opta оценивает шансы лондонцев на выход в полуфинал в 96%, на победу в турнире – в 28,4%. Шансы «Мадрида» пробиться в следующий раунд составляют 4%, клуб выиграет титул с вероятностью 1,1%. 

Рейтинг фаворитов на победу в Лиге чемпионов выглядит так:.

1. «Арсенал» – 28,4%;

2. «Барселона» – 22,4%;

3. «Интер» – 21,1%;

4. «ПСЖ» – 18,8%;

5. «Бавария» – 3,7%;

6. «Астон Вилла» – 3,2%;

7. «Боруссия» Дортмунд – 1,3%;

8. «Реал» – 1,1%.

Следует отметить, что две пары еще не играли. Сегодня пройдут первые матчи в противостояниях «ПСЖ» – «Астон Вилла» и «Барселона» – «Боруссия». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Analyst
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