«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ после победы над «Реалом». Шансы «Мадрида» на титул – 1,1%, на полуфинал – 4% (Opta)
«Арсенал» стал главным фаворитом Лиги чемпионов по версии Opta.
Вчера команда Микеля Артеты разгромила «Реал» в первом матче 1/4 финала турнира со счетом 3:0. В параллельной встрече «Интер» обыграл «Баварию» (2:1).
Теперь суперкомпьютер Opta оценивает шансы лондонцев на выход в полуфинал в 96%, на победу в турнире – в 28,4%. Шансы «Мадрида» пробиться в следующий раунд составляют 4%, клуб выиграет титул с вероятностью 1,1%.
Рейтинг фаворитов на победу в Лиге чемпионов выглядит так:.
1. «Арсенал» – 28,4%;
2. «Барселона» – 22,4%;
3. «Интер» – 21,1%;
4. «ПСЖ» – 18,8%;
5. «Бавария» – 3,7%;
6. «Астон Вилла» – 3,2%;
7. «Боруссия» Дортмунд – 1,3%;
8. «Реал» – 1,1%.
Следует отметить, что две пары еще не играли. Сегодня пройдут первые матчи в противостояниях «ПСЖ» – «Астон Вилла» и «Барселона» – «Боруссия».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Analyst
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