Анчелотти после 0:3 с «Арсеналом»: «Реалу» будет очень тяжело, но камбэки уже случались на «Бернабеу»
Карло Анчелотти оценил шансы «Реала» на выход в 1/2 финала Лиги чемпионов.
В первом матче 1/4 финала мадридцы проиграли в гостях «Арсеналу» (0:3).
– После сегодняшнего поражения кажется, что шансов нет, но в футболе всегда все можно изменить. Никто ведь не ожидал, что «Арсенал» забьет два гола со штрафных, поэтому произойти может что угодно. Нам будет очень тяжело, но такие вещи [камбэки] уже случались на «Бернабеу».
- Вы чувствуете ответственность за поражение?
– Вне всяких сомнений, – сказал тренер «Реала».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Реала»
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