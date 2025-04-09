Анчелотти после 0:3 с «Арсеналом»: «Реалу» будет очень тяжело, но камбэки уже случались на «Бернабеу»

Карло Анчелотти оценил шансы «Реала» на выход в 1/2 финала Лиги чемпионов.

В первом матче 1/4 финала мадридцы проиграли в гостях «Арсеналу » (0:3).

– После сегодняшнего поражения кажется, что шансов нет, но в футболе всегда все можно изменить. Никто ведь не ожидал, что «Арсенал» забьет два гола со штрафных, поэтому произойти может что угодно. Нам будет очень тяжело, но такие вещи [камбэки] уже случались на «Бернабеу ».

- Вы чувствуете ответственность за поражение?

– Вне всяких сомнений, – сказал тренер «Реала ».

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