Артета о дубле Райса «Реалу»: «Он был настроен решительно. Мы твердили ему, что «Арсенал» не забивал прямыми ударами со штрафных с сентября 2021 года»

Микель Артета оценил дубль Деклана Райса в матче с «Реалом» (3:0).

Хавбек «Арсенала» дважды забил прямыми ударами со штрафных в 1-й игре 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Он был настроен очень решительно, поскольку последние несколько месяцев мы твердили ему, что не забивали прямыми ударами со штрафных с сентября 2021 года.

Пауза затянулась, а теперь игрок, который прежде не забивал со штрафных, сделал два таких мастерских гола. И кто бы мог подумать, правда?» – сказал тренер «Арсенала ».