Артета о дубле Райса «Реалу»: «Он был настроен решительно. Мы твердили ему, что «Арсенал» не забивал прямыми ударами со штрафных с сентября 2021 года»
Микель Артета оценил дубль Деклана Райса в матче с «Реалом» (3:0).
Хавбек «Арсенала» дважды забил прямыми ударами со штрафных в 1-й игре 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Он был настроен очень решительно, поскольку последние несколько месяцев мы твердили ему, что не забивали прямыми ударами со штрафных с сентября 2021 года.
Пауза затянулась, а теперь игрок, который прежде не забивал со штрафных, сделал два таких мастерских гола. И кто бы мог подумать, правда?» – сказал тренер «Арсенала».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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