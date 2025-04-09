Анчелотти о 0:3 с «Арсеналом»: «Реал» был хорош в первом тайме и упал духом после двух пропущенных голов. Камбэк? Это очень сложно, но мы должны стараться»

Карло Анчелотти высказался после разгромного поражения от «Арсенала».

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал » проиграл со счетом 0:3 в Лондоне.

– В течение часа все было в порядке, а затем мы поплатились, пропустив со стандартных положений. Команда упала духом, это тяжелое поражение. Особенно из-за того, что нам не удалось добиться результата во втором тайме, когда в первом мы были хороши.

В ответной игре мы должны сделать все, чтобы постараться исправить ситуацию.

– Чего не хватило «Реалу»?

– Не хватило футбола, команда упала духом после двух пропущенных голов.

До этого игра была сбалансированной, соперник владел мячом, не особо искали пространство между линиями, но делали это после забитого гола.

Мы должны смотреть в будущее, жертвовать собой, думать о том, что мы можем сделать все вместе, и мы должны сделать это снова.

– Возможен ли камбэк?

– Это очень сложно, но мы должны стараться с первой и до последней минуты, – сказал главный тренер «Реала» в интервью Movistar.